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Арестованы 43 банковских вклада по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Арестованы 43 банковских вклада по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Его обвиняют в получении взятки: он принял более миллиарда рублей от совладельца строительной компании.

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