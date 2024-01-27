Максиму Галкину* запретили въезд на Бали

Комику Максиму Галкину* был запрещен въезд на остров Бали, где планировался его концерт. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной стали политические высказывания артиста, из-за которых ранее были отменены два его выступления в Таиланде.
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