В панк-столовой посетителям предложат бутерброд «Вам тунец» или десерт «Мед в рот»

Авторы проекта из бюро Planet9 предупреждают, что на самом деле это не одна выставка, а сразу две. – Несколько лет назад наблюдался взрывной интерес к творчеству "Короля и Шута", хотя группы такой уже давно не существует, – рассказывает продюсер Александр Кармаев.
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