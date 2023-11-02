В панк-столовой посетителям предложат бутерброд «Вам тунец» или десерт «Мед в рот»

Авторы проекта из бюро Planet9 предупреждают, что на самом деле это не одна выставка, а сразу две. – Несколько лет назад наблюдался взрывной интерес к творчеству "Короля и Шута", хотя группы такой уже давно не существует, – рассказывает продюсер Александр Кармаев.