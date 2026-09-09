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Татар-информ

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«С каждой игрой будем лучше» — Хейс пообещал прогресс после дебюта

«С каждой игрой будем лучше» — Хейс пообещал прогресс после дебюта

Фото: ak-bars.ru Нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейс дал первое интервью после своего дебютного матча в КХЛ против «Трактора» (2:1).

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