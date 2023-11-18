Проект водоснабжения Унгенского и Ниспоренского районов выполнен наполовину

Агентство регионального развития Центр (ADR Centru) под эгидой министерства инфраструктуры и регионального развития провело вчера мониторинговый визит регионального проекта по обеспечению питьевой водой в Ниспоренском и Унгенском районах.
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