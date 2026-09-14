Трамп назвал Белый дом «свалкой» перед реставрацией в Truth Social

Президент США Дональд Трамп назвал Белый дом «настоящей свалкой» из-за его плохого состояния. Он поделился этим в Truth Social и сообщил о планах по масштабной реставрации, удовлетворенно добавив, что обожает заниматься обновлением здания в свободное время.