Шәйхразыев Самарада махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм тапшыруда катнашты

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Самара өлкәсе губернаторы Вячеслав Федорищев белән берлектә махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясен озату тантанасында катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым