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Царьград

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«Миротворец» добавил Матецкого из польского сейма в свою базу

«Миротворец» добавил Матецкого из польского сейма в свою базу

Дариуш Матецкий, депутат сейма Польши, и переводчица Ким Чжон А пополнили базу данных экстримистского украинского сайта «Миротворец»*.

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