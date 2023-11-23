В отеле Уссурийска двое ранее судимых мужчин устроили скандал

Постояльцы гостиницы в Уссурийске угрожали персоналу и мешали другим гостям. Сотрудникам отеля пришлось нажать кнопку "тревога", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.
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