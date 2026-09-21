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Журнал «Профиль»

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ЦБ обяжет банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

ЦБ обяжет банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам будут учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика, если по ним уже открыто исполнительное производство.

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