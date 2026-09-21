ЦБ обяжет банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам будут учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика, если по ним уже открыто исполнительное производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Эстония планирует...
- АЛ Эстония планирует...
- АУ Обновленный седан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым