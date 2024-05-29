Володин: Зеленский совершил государственное преступление

У президента Украины закончился срок полномочий Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что на Украине начался кризис власти из-за того, что у Зеленского закончился срок полномочий.
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