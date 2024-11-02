Россия выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Россия выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде. Напомним, что там накануне при обрушении 50-метрового козырька железнодорожного вокзала погибли, по последним данным, 14 человек и пострадали около 30, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.