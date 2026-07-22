В Краснодаре и Невинномысске атакованы логистические центры Wildberries

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — отметила она.По словам Ким, логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.
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