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Регионы России

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В Краснодаре и Невинномысске атакованы логистические центры Wildberries

В Краснодаре и Невинномысске атакованы логистические центры Wildberries

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — отметила она.По словам Ким, логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

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