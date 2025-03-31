Обнулит ли СВО возвращение западных брендов – перспективы УЕФА, Аристон и других структур Евгения КомароваНекоторые западные бренды и организации потенциально рассматривают возвращение в Россию, и в прессе оценили, обнулит ли улучшение отношений СВО.
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