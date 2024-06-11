Ну просто не друзья, а вредители какие-то!) Мистер Байден к ним со всей душой, верит им, а они так и норовят подставить лидера нации великой страны в смешном и глупом виде перед всей мировой цивилизацией.
Мистера Байдена достали невидимые друзья
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
И не стыдно нации американцев?
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3 час.
А
Александр24
Пришла такая мысль. Помните часто говорилось, что маленькие дети видят призраков и даже разговаривают с ними. Так может Байден уже вернулся в тот благословенный возраст? А мы над ним смеёмся - это ж счастливейший человек на свете. (Кто не хотел бы хотя на немного, вернуться в детство?)
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2 час.
Vlad Melikov
Похоже старик Бидон снова в счастливом детстве.... Не наломал бы дров до ухода в Ад....
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2 час.
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