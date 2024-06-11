Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    Словами их не остудить!На войне как на в...
  • Александр Кутуев
    Почему Шольц не верит? Глупый вопрос. Потому, что он дебил!Почему Шольц не в...
  • Людмила Редько
    Надеюсь теперь евреи перестанут торговать холо кос том? Или по заветам хуцпы продолжат с удвоенной силой?CNN: ООН внесла И...

Мистера Байдена достали невидимые друзья

Мистера Байдена достали невидимые друзья

Ну просто не друзья, а вредители какие-то!) Мистер Байден к ним со всей душой, верит им, а они так и норовят подставить лидера нации великой страны в смешном и глупом виде перед всей мировой цивилизацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РУ
Раиса Утропова
И не стыдно нации американцев?
Ответить
3 час.
А
Александр24
Пришла такая мысль. Помните часто говорилось, что маленькие дети видят призраков и даже разговаривают с ними. Так может Байден уже вернулся в тот благословенный возраст? А мы над ним смеёмся - это ж счастливейший человек на свете. (Кто не хотел бы хотя на немного, вернуться в детство?)
Ответить
2 час.
Vlad Melikov
Похоже старик Бидон снова в счастливом детстве.... Не наломал бы дров до ухода в Ад....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх