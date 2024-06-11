Мистера Байдена достали невидимые друзья

А

Александр24

Пришла такая мысль. Помните часто говорилось, что маленькие дети видят призраков и даже разговаривают с ними. Так может Байден уже вернулся в тот благословенный возраст? А мы над ним смеёмся - это ж счастливейший человек на свете. (Кто не хотел бы хотя на немного, вернуться в детство?)