МТС запустила виртуальный туристический гид специально для гостей Удмуртии

Абоненты МТС, приезжающие в Удмуртскую Республику, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей.
Абоненты МТС, приезжающие в Удмуртскую Республику, получат ссылку и смогут перейти на страницу, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей.
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