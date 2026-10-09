Школьные пожары Франции: чему Россия может научиться на примере «толерантных» погромов мигрантской молодёжи

То, что сегодня происходит на улицах французских городов, вышло за рамки привычных бунтов пригородов и приобрело качественно новый, пугающий характер.
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МЫ- ТРЕТИЙ РИМ !!! и грабли у нас свои имеются.....
У России, как известно, особенная стать. В Россию можно только верить... Потому, что умом не понять те глупости, которые Россия выделывает на ровном месте.
Как верить тому, кто никогда не учится ни на чужих ошибках, ни даже на своих собственных? Россия всегда сама себе создавала трудности, чтобы потом их героически преодолевать. Сейчас Россия идет путем, который уже прошла Франция. Но почему- то русская власть надеется, что результат будет другой. Не будет, господа русские интеллигенты! Вот уже сейчас мигранты (не детишки! Взрослые!) сбиваются в шайки. Уже организуют схроны с оружием. И однажды мулла провозгласит Священный Джихад- и вся эта свора дикарей бросится громить, жечь, убивать! Ну, а наша власть снова будет что- то там блеять про мультикультурализм и толерантность.
Кстати:
А вы знаете, что означает слово «толерантность»?
Так вот: Толерантность означает равнодушие, безразличие.
Похоже, нам все равно, что Россия с каждым годом погружается в мусульманскую дикость?
"Если мы продолжим политику открытого забора мигрантов с их семьями, через 10-15 лет российские школы столкнутся с теми же проблемами, что сегодня переживает Франция.", лет через пять такое будет, если не раньше.
Теперь этих нарушителей мобилизируют и отправят на Украину....Хитрый ход...
Россия никогда ничему не учится.
Странно! Но по видесьемкам из Франции видно, что основу протестующих ни как не мигранты составляют.... Да и присоединившихся к ним учителей тоже к мигрантам не припишешь, как впрочем и профсоюзные организации. Не раз писал, что кому-то очень хочется поднять вопрос о мигрантах на уровень открытых протестов и беспорядков на улицах России! В России несомненно есть проблемы с мигрантами, но не того уровня о котором нам говорят в интернете! Ведь почитаешь интернет и такое впечатление, что в России одна проблема-мигранты! О других проблемах просто перестали писать в русском сегменте интернета!
У России остались минимальные возможности по урегулированию данного вопроса. Если власть хочет завозить, она продолжит это делать. Все противомигрантские законы практически не работают или работают по минимуму. Саботаж среди чиновников не искореним, путём разных оптимизаций, укрупнений , банкротств предприятий, введения штрафов и налогов и тотального воровства и коррупции. А главное отсутствия защиты и поддержки своего народа. Власть поощряет своих мигров в виде денежных влияний и судебной защиты.