В Татарстане завершилась операция, направленная на усиление контроля в сфере миграции

В преддверии новогодних праздников МВД по Республике Татарстан провело оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на усиление контроля в сфере миграции, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.