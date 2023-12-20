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В Татарстане завершилась операция, направленная на усиление контроля в сфере миграции

В преддверии новогодних праздников МВД по Республике Татарстан провело оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на усиление контроля в сфере миграции, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

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