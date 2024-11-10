Грибы по-охотничьи. Добавили яйца, лаваш и подаем как основное блюдо

Новый рецепт жареных грибов способен стать полноценным обедом или даже праздничным угощением. Мы будем готовить их с добавлением яиц и кусочков лаваша, а затем доведём до готовности в духовке всего за 4 минуты.
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