Левизия: лучшие виды и эффектные сорта для рокариев и альпийских горок

Легко объяснить, почему скальные сады, альпийские сады и сады с гравием стали так популярны в последнее время: любое растение прекрасно смотрится в окружении камней.
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