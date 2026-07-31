🚎 Троллейбусы в Севастополе ходят с увеличенным интервалом Все автобусы курсируют по расписанию рабочего дня, сообщили в Дептрансе города.
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🚎 Троллейбусы в Севастополе ходят с увеличенным интервалом Все автобусы курсируют по расписанию рабочего дня, сообщили в Дептрансе города.