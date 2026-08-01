Кувейт: Военные чиновники сообщили, что иранские беспилотники нанесли удары по правительственному объекту на севере страны и гражданским автомобилям, принадлежащим частной компании на острове Бубиян, провинция Аль-Джахра, в утренние часы по местному времени, причинив некоторый материальный ущерб.
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