Кувейт: Военные чиновники сообщили, что иранские беспилотники нанесли удары по правительственному объекту на севере страны и гражданским автомобилям, принадлежащим частной компании на острове Бубиян, провинция Аль-Джахра, в утренние часы по местному времени, причинив некоторый материальный ущерб.