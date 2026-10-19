Министр ознакомился с инженерными решениями и оборудованием центра коллективного пользования «СКИФ», а также с системой обеспечения безопасности его лабораторий и персонала, которую будет поддерживать новая пожарно-спасательная часть в наукограде Кольцово.
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