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Как секретные самолёты и ракеты становились «летающими тарелками»

Как секретные самолёты и ракеты становились «летающими тарелками»

Десятилетиями человечество смотрело в небо и задавалось вопросом: что скрывается за загадочными вспышками, странными силуэтами и бесшумными объектами, которые появляются на горизонте и исчезают за считаные секунды? Истории о «летающих тарелках» стали частью массовой культуры, породили сотни книг, фильмов и теорий о внеземных цивилизациях.

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