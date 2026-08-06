Как секретные самолёты и ракеты становились «летающими тарелками»

Десятилетиями человечество смотрело в небо и задавалось вопросом: что скрывается за загадочными вспышками, странными силуэтами и бесшумными объектами, которые появляются на горизонте и исчезают за считаные секунды? Истории о «летающих тарелках» стали частью массовой культуры, породили сотни книг, фильмов и теорий о внеземных цивилизациях.