В Дептрансе Москвы допустили зимний прокат самокатов при развитии велодорожек

Московский Дептранс допустил использование самокатов кикшеринга в холодное время года. Об этом в ходе XIV Международного евразийского форума такси сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды ведомства Кирилл Фёдоров, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».