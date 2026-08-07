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FiNE NEWS

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В Дептрансе Москвы допустили зимний прокат самокатов при развитии велодорожек

Московский Дептранс допустил использование самокатов кикшеринга в холодное время года. Об этом в ходе XIV Международного евразийского форума такси сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды ведомства Кирилл Фёдоров, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

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