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Тиафу о поражениях в половине матчей в 2024-м: «Я проигрывал клоунам. Неприятно это говорить, но буду честен»

Тиафу о поражениях в половине матчей в 2024-м: «Я проигрывал клоунам. Неприятно это говорить, но буду честен»

В 2024-м Тиафу выиграл 14 матчей и проиграл 15 и лечил травму колена. В первом круге «Уимблдона» против Маттео Арнальди он впервые в карьере ушел с 0:2 сетам – 6:7(5), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.

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