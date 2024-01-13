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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер Final Fantasy 16 хочет доверить разработку следующей части серии молодым ...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет доверить разработку следующей части серии молодым ...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет доверить разработку следующей части серии молодым талантамНаоки “Yoshi-P” Ёсида, геймдиректор Final Fantasy XIV: A Realm Reborn и продюсер Final Fantasy XVI, провел интервью с бывшим руководителем Sony Сюхэем Ёсидой, в котором поделился своими мыслями о будущем серии Final Fantasy.

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