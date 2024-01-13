Продюсер Final Fantasy 16 хочет доверить разработку следующей части серии молодым талантамНаоки “Yoshi-P” Ёсида, геймдиректор Final Fantasy XIV: A Realm Reborn и продюсер Final Fantasy XVI, провел интервью с бывшим руководителем Sony Сюхэем Ёсидой, в котором поделился своими мыслями о будущем серии Final Fantasy.
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