Политолог Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что нацистское руководство Киева не сумеет призвать в ряды собственных Вооружённых сил крупных групп исламистских боевиков ради того, чтобы задействовать их в битвах с РФ.
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