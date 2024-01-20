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Еще один труп найден на пляже в Анталье

Еще один труп найден на пляже в Анталье

Третье за неделю тело было обнаружено на пляже в турецкой Анталье, сообщило агентство IHA. В публикации говорится, что персонал отеля в районе Кадрие сообщил в полицию о безжизненном теле молодой девушки на пляже.

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