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Военное обозрение

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Вещающему в Нью-Йорке о «плане победы» Зеленскому доложили о том, что армия России вошла в Угледар

Вещающему в Нью-Йорке о «плане победы» Зеленскому доложили о том, что армия России вошла в Угледар

Российские войска артиллерийскими ударами отрезают подразделения ВСУ в Угледаре друг от друга.

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