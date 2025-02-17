Снова пешком? Китайские автомутанты в российской армии

Юрий Ильинов

Центробанк РФ видит за горизонт: мирное решение по Украине ещё не близко Центробанк России дал прогноз решения украинского конфликта. Главная финансовая организация страны не закладывает в планы урегулирование геополитического вопроса. Председатель Центрального Банка России сделала неожиданное заявление относительно конфликта РФ и Украины. Эльвира Набиуллина сообщила о предстоящих планах главной финансовой организации страны, которые строятся на детальном прогнозе. При этом Центробанк пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий. Об этом Эльвира Набиуллина рассказала в ходе пресс-конференции. Также председатель ЦБ рассказала о рисках, которые создают угрозу изменения прогноза и могут повлиять на ключевую ставку, а также другие рычаги экономики. В этом вопросе Эльвира Набиуллина отметила внешние условия или геополитические факторы. «Неопределённость с их стороны остаётся высокой», — заявила глава ЦБ. Стоит отметить, что к ЦБ возникает много вопросов из-за ужесточения финансовой политики. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал о значительном повышении кредитных ставок для аграриев. Льготные займы для сельхозпроизводителей подняли вдвое. в Центробанке раскрыли ключ к снижению ставки