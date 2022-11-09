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Клаудиньо: «Матчи со «Спартаком» были самыми равными и непростыми. На игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю»

Клаудиньо назвал «Спартак» самым непростым соперником «Зенита» в сезоне. «В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю.

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