Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Актуальные приемы оформления кухни: от скрытых гарнитуров до эффектного света

Актуальные приемы оформления кухни: от скрытых гарнитуров до эффектного света

Пространство для приготовления еды давно перестало быть сугубо утилитарной зоной. Сегодня это полноценная часть интерьера, которая должна сочетать практичность, эстетику и способность задавать настроение всему дому.

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