«Ужас по фронту»: ВС РФ ударили по позициям ВСУ «новым» оружием: Новости СВО, к утру 29 января 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

АндрейБорков

РБУ-6000 впервые на Флоте появилась еще в конце 60-х годов. Пара противолодочных малых кораблей СССР тогда находились в одном из портов Северного Вьетнама. Они сопровождали транспорты с грузами для Вьетнама. На порт во время разгрузки транспортов совершила налет авиация США, тогда по америкосовским самолетам, помимо зенитной артиллерии, по приказаниям командиров этих кораблей был открыт огонь из РБУ-6000. Естественно РГБ в самолеты америкосовские не попали, но эффект был ошеломляющим, америкосы сразу же отвалили и в тот день их над этим портом больше не видели. Нам, еще курсантам Лен.ВВМИУ им. Ленина, очень подробно и обстоятельно рассказывал участник событий, при нас уже старший преподаватель кафедры БСФ(боевых средств Флота) в чине капитана 2 ранга, уже в отставке. Не верить этому офицеру оснований нет.