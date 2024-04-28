В Минздраве Башкирии ответили на претензии медработников паллиативной службы

Напомним, что 117 медработников паллиативных учреждений из 19-ти ЦРБ Башкортостана написали коллективное обращение на имя губернатора Радия Хабирова с просьбой включить их в список получателей новых соцвыплат.
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