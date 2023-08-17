Немцы таки не любят "Вагнера" Cтёб Благодаря соседству с ЧВК «Вагнер» Польша настолько очистилась, что немцы дали дёру с её пляжей Курорты Поляндии, которые так популярны у бюргеров, пустеют.
Педагоги.... Блин! ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси
Комментарии
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Кошмар
То есть, в Белоруссиии обозначили ЧВК Вагнер, как структуру, обучающую военных. Обычные инструкторы по военной подготовке. Лукашенко не дурак. Ограничил поле их деятельности учёбой. А то вдруг на Минск ломанут всей своей неуправляемой толпой... Нормальный подход...😀
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3 час.
Вячеслав Дегтярев
мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д. ....) стали инструкторами в ВДВ - подготовка разведрот ("мусульманский батальон"- в средней азии)и т.д., т.е. ушли под крышу ВС СССР...........(готовить спец-команды-выполнять спец-задания.......).........
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41 мин.
Вячеслав Дегтярев
мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д. ....) стали инструкторами в ВДВ - подготовка разведрот ("мусульманский батальон"- в средней азии)и т.д., т.е. ушли под крышу ВС СССР...........(готовить спец-команды-выполнять спец-задания.......)......... - ДЛЯ АВГАНА......
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40 мин.
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