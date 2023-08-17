Медвежий угол

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  • Vitaly Arkhipov
    Плюс ко всему он еще и дурак. Все у него через ж...пу.Историк моды Васи...
  • Вячеслав Дегтярев
    мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д.    ....) стали ...Педагоги.... Блин...
  • Вячеслав Дегтярев
    мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д.    ....) стали ...Педагоги.... Блин...

Педагоги.... Блин! ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси

Педагоги.... Блин! ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси

Немцы таки не любят "Вагнера" Cтёб Благодаря соседству с ЧВК «Вагнер» Польша настолько очистилась, что немцы дали дёру с её пляжей Курорты Поляндии, которые так популярны у бюргеров, пустеют.

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Комментарии
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Кошмар
То есть, в Белоруссиии обозначили ЧВК Вагнер, как структуру, обучающую военных. Обычные инструкторы по военной подготовке. Лукашенко не дурак. Ограничил поле их деятельности учёбой.  А то вдруг на Минск ломанут всей своей неуправляемой толпой... Нормальный подход...😀
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3 час.
Вячеслав Дегтярев
мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д.    ....) стали инструкторами в ВДВ - подготовка разведрот (&quot;мусульманский батальон&quot;- в средней азии)и т.д., т.е. ушли под крышу ВС СССР...........(готовить спец-команды-выполнять спец-задания.......).........
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41 мин.
Вячеслав Дегтярев
мы в 80-х, когда нам запретили заниматься боевыми искуствами (карате, ушу, тхей-квандо, айкидо и т.д.    ....) стали инструкторами в ВДВ - подготовка разведрот (&quot;мусульманский батальон&quot;- в средней азии)и т.д., т.е. ушли под крышу ВС СССР...........(готовить спец-команды-выполнять спец-задания.......)......... - ДЛЯ АВГАНА......
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40 мин.

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