Собянин: Цифровые сервисы делают поездки на московском транспорте удобнее

Сергей Собянин сообщил, что современные сервисы московского транспорта делают поездки удобнее. До 2030 года более 30 процентов навигации метро станет цифровой.
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