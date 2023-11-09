Экс-министра нацэкономики Казахстана задержали по подозрению в убийстве жены

ЧП произошло в одном из ресторанов Астаны. 43-летний экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и его 31-летняя супруга Салтанат Нукенова приехали в свой ресторан, заняли одну из VIP-кабинок и начали распивать спиртные напитки.