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ByteDance заняла $29,6 млрд одним кредитом — это вторая по величине долларовая сделка Азии в 2026 году

ByteDance заняла $29,6 млрд одним кредитом — это вторая по величине долларовая сделка Азии в 2026 году

Деньги пойдут на ИИ-проекты и дата-центры в Юго-Восточной Азии ByteDance, китайский владелец TikTok, привлекла долларовый кредит на $29,6 млрд.

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