🥀В посёлке Научный Бахчисарайского района возложили цветы к Вечному огню и памятнику партизанам Участие принял председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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🥀В посёлке Научный Бахчисарайского района возложили цветы к Вечному огню и памятнику партизанам Участие принял председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.