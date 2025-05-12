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Парламентская газета

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У водителей, мешающих проезду скорой, предлагают отбирать права

У водителей, мешающих проезду скорой, предлагают отбирать права

В День медицинской сестры, который отмечается 12 мая, в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на срок до двух лет за воспрепятствование движению машины скорой помощи.

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