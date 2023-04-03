МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Есть ответ этому Михаэлю Кречмеру, ему необходимо срочно пройти по указанному на иллюстрации направлению, и это не за..."Срочно чините ва...
  • Ингерман Ланская
    трёп ни о чёмВ российском судо...
  • Светлана Шумилина
    А то без такого спеца как ты никто не думает.Значительные поте...

Грызлов: ядерное оружие РФ в Белоруссии будет размещено у западных границ Союзного государства

Грызлов: ядерное оружие РФ в Белоруссии будет размещено у западных границ Союзного государства

wikipedia.org | Mil.ru / CC BY 4.0 Ядерное оружие на территории Белоруссии будет размещаться у западных границ Союзного государства, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх