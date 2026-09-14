Тренер "Галатасарая" Бурук: Батраков выводит команду на новый уровень

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что Алексей Батраков выводит команду на новый уровень, сообщает Forza Cimbom.
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