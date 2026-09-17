$ 5 million in cash, 25 real estate, 11 companies: declaration of the Ukrainian ambassador

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Israel Yevhen Korniychuk declared $ 4.77 million in cash In addition, his declaration indicated millions of hryvnia, euros, real estate, cars, a collection of premium watches and corporate rights in a number of companies, the "People's Deputy 24" portal reports.
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