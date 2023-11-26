Собянин: ПВО отбила массовую атаку БПЛА на Москву и ряд областей

Столичный градоначальник Сергей Собянин поделился сведениями о том, что войска ПВО Вооружённых сил Российской Федерации провели операцию, в ходе которой в ночной период оказался отражён атакующий манёвр нацистских формирований киевского режима.
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