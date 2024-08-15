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Солярии: мифы и факты

Солярии: мифы и факты

Что говорит об искусственном загаре наука Мода на загар не проходит уже множество десятилетий, и о каких бы опасных последствиях прямого воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей не предупреждала нас медицина, все равно масса людей готова часами жариться на открытом солнце, зачастую даже пренебрегая солнцезащитным кремом.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кстати, как там дела у участников группы &quot;Дюна&quot; Сенчуковой и Рыбина???
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20 час.
P
Patria
Загораю в солярии более 30 лет. Помогает подготовить кожу к солнцу, даёт более приличный внешний вид. Минусов не заметила.
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