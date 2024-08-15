Что говорит об искусственном загаре наука Мода на загар не проходит уже множество десятилетий, и о каких бы опасных последствиях прямого воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей не предупреждала нас медицина, все равно масса людей готова часами жариться на открытом солнце, зачастую даже пренебрегая солнцезащитным кремом.
Солярии: мифы и факты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кстати, как там дела у участников группы "Дюна" Сенчуковой и Рыбина???
Ответить
20 час.
P
Patria
Загораю в солярии более 30 лет. Помогает подготовить кожу к солнцу, даёт более приличный внешний вид. Минусов не заметила.
Ответить
9 час.
Елена Соколова
2 раза в неделю хожу в солярий, с 2002 года. До сих пор жива-здорова.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии