Солярии: мифы и факты

Что говорит об искусственном загаре наука Мода на загар не проходит уже множество десятилетий, и о каких бы опасных последствиях прямого воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей не предупреждала нас медицина, все равно масса людей готова часами жариться на открытом солнце, зачастую даже пренебрегая солнцезащитным кремом.