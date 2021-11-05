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Что сделал Леонид Брежнев для советских людей

Что сделал Леонид Брежнев для советских людей

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».

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Владимир Петросов
Ну насчёт коммунизма, это уж перебор. Если с каждого по способностям как-то ещё получалось, то каждому по потребностям ну никак. Про образование, медицину, ЖКХ всё верно. А вот воровство на разных уровнях было и плавно перешло в сегодня, но с большим цинизмом.

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