Фильму по приключенческому экшену Just Cause быть: режиссёром назначен Анхель Ма...

Фильму по приключенческому экшену Just Cause быть: режиссёром назначен Анхель Мануэль СотоФильм, основанный на видеоигровой франшизе Just Cause, находился в разработке уже много лет, но он вернулся в нужное русло под руководством нового режиссера.
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