Обвал лиры и митинги в Стамбуле: безопасно ли ехать в Турцию во время протестов

В Турции продолжаются протесты, которые начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Официально градоначальника арестовали за коррупцию, однако эксперты напоминают, что он – возможный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.
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