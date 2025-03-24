Обвал лиры и митинги в Стамбуле: безопасно ли ехать в Турцию во время протестов

В Турции продолжаются протесты, которые начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Официально градоначальника арестовали за коррупцию, однако эксперты напоминают, что он – возможный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.