«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом

Что-то как по указке раздувает истерию по поводу мигрантов.Усмирять бандитов дело МВД, ФСБ, Росгвардии, для этого они и созданы.

Владимир Алтайцев

А кто-то хочет аж народные дружины создавать, не думая о том, кто же в них пойдёт бесплатно. Любой бесплатный порыв тухнет без денег.А что сделает дружина, если где-то поножовщина?Тут люди с оружием нужны.