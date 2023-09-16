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«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом

«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом

Мигранты все чаще становятся героями новостей: то они массово уезжают из страны из-за курса доллара или мобилизации, то выясняется, что молодежь из диаспоры терроризирует российские города.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то как по указке  раздувает истерию по поводу мигрантов.Усмирять бандитов  дело МВД, ФСБ, Росгвардии, для  этого они и созданы.
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13 час.
Владимир Алтайцев
А кто-то хочет аж народные  дружины создавать, не думая  о том, кто же в них пойдёт бесплатно. Любой бесплатный  порыв  тухнет без денег.А что сделает дружина, если где-то  поножовщина?Тут люди с оружием нужны.
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13 час.

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