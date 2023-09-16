Мигранты все чаще становятся героями новостей: то они массово уезжают из страны из-за курса доллара или мобилизации, то выясняется, что молодежь из диаспоры терроризирует российские города.
«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то как по указке раздувает истерию по поводу мигрантов.Усмирять бандитов дело МВД, ФСБ, Росгвардии, для этого они и созданы.
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13 час.
Владимир Алтайцев
А кто-то хочет аж народные дружины создавать, не думая о том, кто же в них пойдёт бесплатно. Любой бесплатный порыв тухнет без денег.А что сделает дружина, если где-то поножовщина?Тут люди с оружием нужны.
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13 час.
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